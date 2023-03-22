Опубликовано: 10:07, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Визит Си Цзиньпина в Россию завершился. Из Внуково его провожал сегодня вице-премьер Чернышенко.

Китайский лидер Си Цзиньпин утром в среду вылетел из Москвы. Завершился его государственный визит в Россию, начатый 20 марта.

Борт китайского лидера отбыл из аэропорта Внуково-2, российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы цифровой экономики и инноваций, СМИ, культуры, туризма и спорта, а также другие официальные лица провожали председателя КНР. Си Цзиньпин проследовал к самолету по красной дорожке, военный оркестр исполнил государственные гимны, развивались флаги двух стран.

В российской столице председатель КНР провел двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, также состоялись встречи делегаций.

Российский и китайский лидеры в понедельник провели неформальную встречу и ужин. Во вторник стартовала официальная часть визита. Стороны условились об углублении отношений всеобъемлющего партнерства России и Китая, о наращивании стратегического взаимодействия в новой эпохе. Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Пекин в этом году.

Путин назвал атмосферу встречи «теплой, товарищеской, конструктивной», а также высоко оценил двусторонние отношения. По его словам, отношения РФ и КНР сейчас находятся на наивысшем за всю историю уровне развития.

Этот визит стал первым зарубежным после переизбрания Си на третий срок.