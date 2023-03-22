Токаев официально поздравил народ с праздником Наурыз

Опубликовано: 6:48, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Казахстана в поздравлении с Наурызом (Новрузом) пожелал гражданам счастья, радости и успехов в начинаниях. Он отметил, что этот праздник стал действительно народным и ассоциируется с возрождением и единством.

С праздником Новруз поздравил сегодня, 22 марта, население казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Весеннее равноденствие, с которым связан праздник, наступило в 01.24 21 марта.

Президент республики сердечно поздравил соотечественников с праздником. Он отметил, что Новруз это символ обновления, процветания, единства, время когда оживает природа.

Яркий праздник весны в Казахстане по-настоящему народный. Он основан на мире и согласии в обществе, на национальных традициях и обычая. Важное значение имеют такие человеческие качества, как милосердие, сострадание, созидательность - они помогают укрепить единство и солидарность в республике.

«Наш народ всегда связывает с Наурызом самые светлые надежды и ожидания. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Уверен, проводимые кардинальные преобразования придадут мощный импульс прогрессу нашей страны. Пусть все наши начинания увенчаются успехом! С праздником Наурыз мейрамы!» - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента.

Также Токаев пожелал, чтобы праздник весны принес в каждый дом счастье и радость, пожелал гражданам крепкого здоровья и благополучия.

Праздник, включенный в список ЮНЕСКО, название которого означает «новый день», широко отмечают в эти дни в Азербайджане - Новруз, Кыргызстане - Нооруз, в Узбекистане - Навруз, а также в Таджикистане, Иране, Пакистане, Турции и множестве других тюркских и мусульманских государствах.