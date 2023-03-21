Новруз-2023 наступил: мир празднует весну

Опубликовано: 12:30, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник весны и обновления Новруз наступил в ночь с 20 на 21 марта. Весь тюркский мир и многие мусульманские страны отмечают сегодня главный праздник года, связанный с возрождением природы.

Новруз, Навруз, Наурыз, Нооруз - в каждом языке название праздника, означающее «новый день», звучит немного по-разному, но суть его одна. Это веселый долгожданный праздник весны, нового года, обновления.

Новруз связан с днем весеннего равноденствия, когда ночь и день уравниваются, наступает астрономическая весна. Ежегодно его приход немного сдвигается, в 2023 году Новруз наступил в 01.24 21 марта.

Праздник внесенный в список наследия ЮНЕСКО играет большую роль в культуре множества стран, среди них Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан, Пакистан. Также Новруз празднуется в некоторых регионах России, Китая, Индии. В Иране Новруз это Новый год.

Зачастую праздник весны отмечают несколько дней подряд. Так, в Азербайджане в этом году нерабочие дни продлятся до 28 марта. В Казахстане будут отдыхать до 27 марта, в Таджикистане - до 26 марта, в Узбекистане - до 23 марта.

Обычно в честь «нового дня» проводят народные гуляния, собираются за богатым столом всей семьей, ходят в гости, готовят праздничные национальные блюда, прыгают через костры и загадывают желания.

Официальные поздравления

Лидеры многих стран поздравили население с праздником.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев зажег праздничный костер в селе Талыш и оттуда поздравил народ, отметив, что счастлив тому, что в освобожденном Карабахе снова, спустя 30 лет, празднуют Новруз.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обратился с поздравлением из парка «Янги Узбекистон», где сегодня проходят народные гуляния сайили. Он пожелал, чтобы прекрасный праздник Навруз принес всем благополучие и счастье.

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев выступил с речью в ходе празднования в Астане на площади у монумента «25-летие Независимости».

«Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость!»

– пожелал он.

Коллектив «Вестника Кавказа» поздравляет каждого, кто отмечает приход весны с праздником. Счастливого Новруза!

Новруз байрамыныз мубарак олсун!