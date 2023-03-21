Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 100 дней

Опубликовано: 10:05, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня исполняется ровно 100 дней с начала акции протеста, которую азербайджанские экоактивисты проводят на Лачинской дороге. Акция продолжается, причем дорога остается открытой - по ней свободно перемещаются, например, машины российских миротворцев.

Акция азербайджанских экологов на Лачинской дороге в зоне, где временно дислоцированы российские миротворцы, продолжается - сегодня исполняется ровно 100 дней с момента ее начала в декабре.

Напомним, что 3 и 7 декабря прошлого года с командованием российских миротворцев были проведены переговоры. По их итогам группа специалистов ряда азербайджанских ведомств, включая Минэкономики, Госслужбу по вопросам имущества при нем, и Минэкологии, а также представители компании AzerGold", 10 декабря планировала начать предварительный мониторинг.

Что планировалось проверить во время мониторинга

Специалисты собирались проверить ситуацию с незаконной эксплуатацией месторождений, установить, каковы экологические последствия нелегальной добычи, которая велась на землях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Они должны были побывать на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли, взять имущество на кадастровый учет, оценить ущерб и экологические риски, которые незаконная добыча несет окружающей среде, а также подземным и поверхностным источникам.

Группу сопровождали миротворцы. Однако, несмотря на это, азербайджанские специалисты встретились с провокациями. Мониторинг провести не удалось.

Начало акции протеста

Спустя два дня, 12 декабря, азербайджанские экоактивисты начали акцию протеста. При этом они, вопреки сообщениям армянской стороны, не перекрывали дорогу - с первого дня и по сей день по ней свободно перемещаются транспортные средства, включая автомобили Красного креста и российских миротворцев, а также армянское население Карабаха. Так что дорога открыта, в чем могли убедиться и журналисты из мировых СМИ, а также известные блогеры, поездка которых на место акции была организована азербайджанской стороной.