Для жителей Тбилиси проведут фестиваль натурального вина

Опубликовано: 2:34, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В первых числах мая в Тбилиси состоится фестиваль натурального вина. Любители этого напитка и эксперты смогут продегустировать продукцию, произведенную винодельнями Грузии в последнее время.

В Тбилиси в мае нынешнего года состоится фестиваль натурального вина под названием ZERO COMPROMISE. Он будет организован на площадке Silk Factory Studio.

Мероприятие впервые будет проходить сразу два дня – 5 и 6 мая. Соответствующее решение было принято в связи с неуклонным ростом посетителей в Грузии.

Уникальность фестиваля

Участвовать в фестивале смогут лишь винодельни, занимающиеся производством натуральных вин.

Организаторы обещают, что у всех посетителей будет прекрасная возможность познакомиться с напитками, произведенными в Грузии за последние годы.

Ранее сообщалось, что в середине мая Тбилиси примет фестиваль нового вина. Посетители смогут не только попробовать представленную на фестивале продукцию, но и пообщаться с производителями напитка.