Си Цзиньпин совершает исторический визит в Москву 

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Дипломат Андрей Бакланов и востоковед Александр Лукин раскрыли для читателей "Вестника Кавказа" смыслы сегодняшнего визита председателя Китая Си Цзиньпина в Москву. В сложной обстановке на международной арене Пекин демонстрирует поддержку Москвы и стремится договориться о совместных действиях для лучшего противостояния обеих стран давлению Запада.

Государственный визит председателя Китая Си Цзиньпина в Россию станет одним из важнейших событий новой истории, продемонстрирует завершение формирования независимого от Запада полюса на евразийском континенте. Во времена, когда Евросоюз и США прилагают все возможные усилия для давления на Россию, Пекин оказывает поддержку Москве как в экономике, так и в политике. О том, каким будет значение московских переговоров президента Владимира Путина и Си Цзиньпина, "Вестник Кавказа" поговорил с дипломатом Андреем Баклановым и востоковедом Александром Лукиным.

Китай против изоляции России

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прежде всего указал на политическое послание визита китайского лидера в Москву в разгар западной атаки на Россию. "Визит имеет, помимо всего прочего, демонстрационное значение. Сейчас все присматриваются к тому, как американцы будут продвигаться в решении задачи большей изоляции РФ. Идет попытка демонизации и отстранения Москвы от разных форм международного общения. А визит Си показывает, что для наиболее перспективной и вперед идущей страны мира американская политика не имеет какого-то серьезного значения, что Пекин игнорирует ее открыто и подчеркнуто", - пояснил он.

"Таким образом, чем бы ни был заполнен визит Си Цзиньпина в Москву с точки зрения документов и договоренностей, еще до своего начала по резонансному политическому аспекту он уже выполнил свою цель. Это серьезная политико-психологическая поддержка и России, и ее руководства"

– Андрей Бакланов.

Путин и Си обсудят глобальные вопросы

Дипломат отметил налаженность двусторонних отношений на всех уровнях, позволяющую высшему руководству России и Китая при встречах концентрироваться на принципиальных для мирового устройства вопросах. "У нас двусторонние треки хорошо отработаны, все соответствующие ведомства работают предметно. По парламентской линии действует многолетняя отлаженная система взаимодействия. Региональные органы функционируют очень хорошо, то есть с механизмами контактов проблем нет. Поэтому есть возможность Владимиру Путину и Си Цзиньпину заниматься другими вопросами, к примеру, определением ситуации международных финансово-экономических отношений, уточнять план сотрудничества в этой сфере", - сказал он.

"Стоит ожидать, что лидеры будут говорить о глобальном аспекте нашего будущего, обсуждать, что можно сделать в создавшейся реальной ситуации раскола мира для устойчивости и обеспечения интересов наших стран – России и КНР. В противовес, конечно, Западу и той политической линии, которую Запад проводит. Эта линия может измениться, если Европа и США будут вынуждены маневрировать, но самим себе они не изменят. В связи с этим нам нужно быть предельно осторожными и не думать, что мы как-то переделали или перестроили Запад, когда такие маневры начнутся. И такие вещи требуется обсудить с Китаем заранее, чтобы быть готовым к смене западной пластинки при сохранении сути политики Запада", - обратил внимание Андрей Бакланов.

Сопряжение транспортных коридоров

Кроме того, лидерам понадобится обсудить глобальные экономические проекты. "Мы в настоящее время готовы к более предметному разговору с китайскими коллегами по вопросу о сочленении двух транспортных логистических направлений. Более массивным выглядит движение, которое организует Китайская Народная Республика по маршруту "Один пояс – один путь". Мы органично к этому добавим "Север-Юг". Очень быстрое нарастает сейчас значение Астрахани и каспийского узла коммуникаций. Я думаю, что эту часть транспортных развязок мы добавим в те планы, которые разрабатывает КНР", - сообщил дипломат.

Россия – важный партнер для Китая

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин обратил внимание на значимость возобновления регулярных встреч между лидерами России и Китая. "Прибытие Си Цзиньпина в Москву имеет огромное значение. Во-первых, мы восстанавливаем ранее сложившуюся практику ежегодных визитов глав государств. С 90-х годов она существовала и была приостановлена только на период пандемии, когда встречи проводились онлайн. Теперь с китайской стороны эта практика восстанавливается", - прежде всего сказал он.

"Важно также то, что китайский лидер уже в который раз совершает свой первый зарубежный визит именно в Россию. Это началось еще при предыдущем лидере Ху Цзиньтао, затем в 2013 году, когда пришел к власти Си Цзиньпин, он тоже поехал сразу же в Россию. Десять дней назад он был переизбран председателем КНР, и вновь первый зарубежный визит – в Россию, что подчеркивает значение РФ для Китая. В нынешней сложной политической обстановке то, что Китай никак не изменил практику обмена визитами, имеет важное символическое значение. Китай продолжает поддерживать Россию и считать ее важным партнером", - подчеркнул Александр Лукин.