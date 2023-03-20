Казахстан впервые поставил в Азербайджан нефть Кашагана

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Казахстан впервые начал транспортировать нефть, добываемую на месторождении Кашаган, по маршруту Актау – Баку. Первая партия нефти составила 6,9 тыс т.

Пресс-служба Азербайджанского Каспийского морского пароходства проинформировала о начале транспортировке нефти с казахстанского месторождения Кашаган по маршруту Актау – Баку.

«Нефть, добываемая на казахстанском месторождении Кашаган, впервые стала транспортироваться по маршруту Актау – Баку»

– указано в сообщении.

Доставка нефти осуществлялась танкером «Академик Хошбахт Юсифзаде». Первая партия нефти составила 6,9 тыс т.

Уточняется, что нефть будет доставлена по Каспийскому морю на Сангачальский терминал, расположенный неподалеку от Баку. От этого терминала берет начало нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан.

«Тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута»

– прокомментировал тестовую поставку нефти глава филиала компании-грузоотправителя.

Азербайджан развивает транспортный коридор "Восток-Запад"

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о выгодах Азербайджана от транспортировки казахстанской нефти с "Кашагана" по азербайджанской нефтепроводной системе.

"Транспортный коридор через нашу территорию – это наш приоритет. Это фактор, который в будущем будет обеспечивать устойчивость нашей экономики. Через Азербайджан традиционно, исторически проходили международные транспортные коридоры, и сегодня сложилось так, что мы можем с еще большей выгодой использовать и свое положение, и свою созданную ранее инфраструктуру, чтобы наращивать потоки товаров через нашу территорию, в том числе нефть по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан"", - сказал он.

Азербайджан заинтересован в казахстанской нефти

Экономист подчеркнул, что сотрудничество с Казахстаном по транспортировке нефти имеет взаимовыгодные перспективы. "Мы знаем, что Казахстан является одной из крупнейших стран, которые обладают нефтяными и газовыми ресурсами. Естественно, мы заинтересованы, чтобы эти ресурсы проходили через нашу территорию. Это приведет, с одной стороны к получению значительной прибыль при оплате транзита, а с другой стороны, к интеграции через Азербайджан экономик Европе и Евразии", - сообщил Эмин Гарибли.

"Усиление азербайджано-казахстанского сотрудничества будет способствовать развитию и диверсификации транспортных путей в регионе, а это позволит, в свою очередь, устойчиво развиваться как отдельным странам, также и всему региону в целом", - заключил доцент кафедры "Международная экономика" UNEC.