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Турция намерена экспортировать около 40 млрд кубометров газа

Турция намерена экспортировать около 40 млрд кубометров газа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турция намерена экспортировать около 40 млрд куб м газа по новому хабу. Планируется, что хаб будет введен в эксплуатацию уже в этом году

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о том, что страна намерена экспортировать около 40 млрд куб м газа по строящемуся в настоящее время хабу. По его словам, планируется, что хаб заработает уже в этом году.

«Мы в состоянии обеспечить поставки в систему газопроводов в рамках хаба 100 млрд куб м газа, и будем поставлять на экспорт 40 млрд куб м газа»

 – сказал он.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что страна старается быстро реализовать проект центра газовой торговли.

«Мы быстро продвигаемся к тому, чтобы сделать из нашей страны центр производства, транспортировки и торговли природным газом»

– подчеркнул он.

Далее турецкий лидер отметил, что потрясшее в феврале страну землетрясение несколько нарушило  планы по подключению черноморского газа к национальной газотранспортной системе, однако несмотря на ЧС, газовый проект будет реализован в кратчайшие сроки. 

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