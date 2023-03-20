Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о том, что страна намерена экспортировать около 40 млрд куб м газа по строящемуся в настоящее время хабу. По его словам, планируется, что хаб заработает уже в этом году.
«Мы в состоянии обеспечить поставки в систему газопроводов в рамках хаба 100 млрд куб м газа, и будем поставлять на экспорт 40 млрд куб м газа»
– сказал он.
Эрдоган оценил работу Турции над введением в эксплуатацию газового хаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что страна старается быстро реализовать проект центра газовой торговли.
«Мы быстро продвигаемся к тому, чтобы сделать из нашей страны центр производства, транспортировки и торговли природным газом»
– подчеркнул он.
Далее турецкий лидер отметил, что потрясшее в феврале страну землетрясение несколько нарушило планы по подключению черноморского газа к национальной газотранспортной системе, однако несмотря на ЧС, газовый проект будет реализован в кратчайшие сроки.