Турция и Египет договорились полностью нормализовать отношения

Опубликовано: 19:44, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-служба МИД Турции

Полностью нормализовать отношения намерены Турция и Египет, эти планы подтвердили по итогам переговоров главы МИД Мевлют Чавушоглу и Самех Шукри. По данным СМИ, министры договорились и о проведении встречи президентов во втором полугодии.

Турция и Египет окончательно договорились полностью восстановить отношения, заявил глава МИД Египта на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой в Каире.

Самех Шукри подчеркнул, что руководство обеих стран обладает политической волей для запуска процесс полной нормализации взаимодействия между ними.

По его словам, на переговорах шла речь о создании двусторонних каналов связи между госорганами, а также перспективы обмена послами.

Дипломат добавил, что Анкара и Каир придерживаются схожих взглядов на восстановление экономических связей, а также на определенные региональные вопросы.

Что сказал Чавушоглу

Глава МИД Турции подтвердил, что стороны планируют буквально в ближайшее время вывести дипотношения на высший уровень.

Дипломат заявил, что участники встречи провели искреннюю встречу, по итогам которой оказалось, что количество расхождений во мнениях между Анкарой и Каиром не так уж велико.

Министр уточнил, что в дальнейшем двусторонние отношения будут развиваться по ряду направлений: торгово-экономическому, инвестиционному, гуманитарному, туристическому - потенциал для этого велик, и его необходимо использовать по максимуму.

Встреча президентов

По данным СМИ, министры также обсудили возможность встречи президентов. Как передает Al Arabiya, предварительно встреча запланирована на вторую половину текущего года.