Турция и Египет договорились полностью нормализовать отношения

Турция и Египет окончательно договорились полностью восстановить отношения, заявил глава МИД Египта на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой в Каире.
Самех Шукри подчеркнул, что руководство обеих стран обладает политической волей для запуска процесс полной нормализации взаимодействия между ними.
По его словам, на переговорах шла речь о создании двусторонних каналов связи между госорганами, а также перспективы обмена послами.
Дипломат добавил, что Анкара и Каир придерживаются схожих взглядов на восстановление экономических связей, а также на определенные региональные вопросы.
Что сказал Чавушоглу
Глава МИД Турции подтвердил, что стороны планируют буквально в ближайшее время вывести дипотношения на высший уровень.
Дипломат заявил, что участники встречи провели искреннюю встречу, по итогам которой оказалось, что количество расхождений во мнениях между Анкарой и Каиром не так уж велико.
Министр уточнил, что в дальнейшем двусторонние отношения будут развиваться по ряду направлений: торгово-экономическому, инвестиционному, гуманитарному, туристическому - потенциал для этого велик, и его необходимо использовать по максимуму.
Встреча президентов
По данным СМИ, министры также обсудили возможность встречи президентов. Как передает Al Arabiya, предварительно встреча запланирована на вторую половину текущего года.