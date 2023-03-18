Зерновая сделка продлена

Опубликовано: 17:32, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сторонам зерновой сделки удалось договориться о ее продлении, заявил президент Турции. Эрдоган поблагодарил ООН, усилия которой помогли прийти к согласию.

Зерновая сделка, срок действия которой заканчивался завтра, все же была продлена. Об этом заявил президент Турции.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, пролонгации продуктового соглашения удалось достичь по итогам переговоров с его участниками - Москвой и Киевом.

Турецкий лидер выразил благодарность Организации объединенных наций за усилия, предпринятые международной организацией для продления сделки.

О зерновой сделке

Так называемая зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года, соглашение подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН.

В рамках продуктовой сделки стороны согласились на вывоз зерна, продуктов и удобрений из трех черноморских портов Украины, движение судов согласует Совместный координационный центр. Он расположен в Стамбуле.

Первое продление

Срок действия подписанных 22 июля договоренностей завершался 18 ноября. Однако изначально предполагалось, что сделка будет продлена (на почти четыре месяца, а точнее, на 120 дней), если ни одна из сторон не выразит возражений. Тогда в МИД РФ сообщил, что возражений не поступило, и Москва не против технического продления договоренностей в том виде, в каком они были подписаны исходно.

Экспорт российских удобрений

Предполагалось, что продуктовое соглашение будет лишь элементом пакетной договоренности, другая сторона которой - снятие блокировки с экспорта продовольствия и удобрений из России. В Москве неоднократно обращали внимание на то, что ограничения сняты не были. В ответ в ООН неоднократно заверяли, что ситуация изменится, и РФ сможет поставлять свои удобрения.