Опубликовано: 13:10, 18 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали сегодня в Тертерском районе, они поздравили население с праздником Новруз байрам, побывали в селе Талыш и на Суговушанском водохранилище, открыли новую дорогу. Ильхам Алиев по случаю Новруза зажег в Талыше праздничный костер.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева приехали в Тертерский район Карабахского экономического района республики.

В селе Талыш Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза и обратился к гражданам с поздравлением.

"Уже третий раз как я поздравляю азербайджанский народ с праздником Новруз из родного Карабахского края. Это большое счастье",

– прежде всего сказал он.

Также президент пожелал азербайджанскому народу новых успехов и побед.

Он сообщил, что в это день азербайджанцы с уважением чтят светлую память героев шехидов, подаривших народу счастье и возможность отмечать Новруз и в Карабахе. Ильхам Алиев искренне поприветствовал из Тертерского района героических азербайджанских военных, подаривших всему народу это счастье. Он напомнил, что в родной Карабах Азербайджан вернулся ценой их крови.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мероприятия в селе Талыш

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева побеседовали с жителями села Талыш, ознакомились с условиями, созданными в здании администрации села, в детском саду, средней школе, а также клубно-общинном центре. Кроме того, они был ознакомлены с генпланом Талыша.

Президент Азербайджана 18 марта принял участие в открытии дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты.

Мероприятия в Тертерском районе

Первые лица государства также побывали в Суговушане. Там они ознакомились с условиями, созданными в средней школе, поучаствовали в церемонии закладки фундамента жилого квартала в поселке. Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева вместе с дочерью были проинформированы о ходе капитального ремонта Суговушанского водохранилища, а также идущего от него магистрального водного канала, ознакомились со строительством туристических объектов возле водохранилища.