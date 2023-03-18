Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева приехали в Тертерский район Карабахского экономического района республики.
В селе Талыш Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза и обратился к гражданам с поздравлением.
"Уже третий раз как я поздравляю азербайджанский народ с праздником Новруз из родного Карабахского края. Это большое счастье",
– прежде всего сказал он.
Также президент пожелал азербайджанскому народу новых успехов и побед.
Он сообщил, что в это день азербайджанцы с уважением чтят светлую память героев шехидов, подаривших народу счастье и возможность отмечать Новруз и в Карабахе. Ильхам Алиев искренне поприветствовал из Тертерского района героических азербайджанских военных, подаривших всему народу это счастье. Он напомнил, что в родной Карабах Азербайджан вернулся ценой их крови.
Мероприятия в селе Талыш
Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева побеседовали с жителями села Талыш, ознакомились с условиями, созданными в здании администрации села, в детском саду, средней школе, а также клубно-общинном центре. Кроме того, они был ознакомлены с генпланом Талыша.
Президент Азербайджана 18 марта принял участие в открытии дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты.
Мероприятия в Тертерском районе
Первые лица государства также побывали в Суговушане. Там они ознакомились с условиями, созданными в средней школе, поучаствовали в церемонии закладки фундамента жилого квартала в поселке. Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева вместе с дочерью были проинформированы о ходе капитального ремонта Суговушанского водохранилища, а также идущего от него магистрального водного канала, ознакомились со строительством туристических объектов возле водохранилища.