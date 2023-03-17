Новруз-2023: Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ

Опубликовано: 22:47, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский президент поздравил народ с наступающим праздником Новруз байрам. По словам Ильхама Алиева, он воплощает национальную идентичность и несет мир и добро.

Президент Азербайджана поздравил азербайджанский народ с одним из самых важных праздников - Новрузом.

Ильхам Алиев обратился к соотечественникам по окончании последнего рабочего дня перед празднованием Новруза - вся следующая неделя, с понедельника по пятницу включительно, будет в Азербайджане нерабочей.

Глава государства сердечно поздравил народ с Новруз байрам. Он пожелал всем весеннего настроения, здоровья и успехов.

Ильхам Алиев напомнил, что древний праздник Новруз, корни которого растут из азербайджанской земли, стал священным даром, который предки передали современным поколениям. Праздник дошел до наших дней, несмотря на все испытания, и оставил вечный след в памяти веков. Более того, Новруз байрам, находясь в глубине духовного мира азербайджанского народа, сыграл важную роль в становлении традиционных ценностей.

"Богатый внутренний мир, мудрая философия жизни наших предков и их светлые мечты, связанные с будущим, нашли полное олицетворение в празднике весны"

— Ильхам Алиев

Новруз как неотъемлемая часть национальной идентичности

Народный праздник, указал глава государства, заключает в себе глубокие чувства, несут силу обновления, и по сей день продолжает порождать дружбу, добро и милосердие, таким образом открывая дорогу к искренности, становится основанием для гармоничного развития азербайджанского общества вокруг единой идеологии.

Ильхам Алиев заявил, что традиции празднования Новруза представляют собой неотъемлемую часть национальной идентичности, которую находится под защитой от чуждых воздействий. Они также выражают уважительное отношение народа к духовным богатствам и выступают как ценный вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры.

Особое значение Новруза-2023

Глава государства обратил внимание на особое значение, которое получил праздник в 2023 году.

"Крупномасштабные проекты, реализуемые на наших исконных землях, освобожденных ценой жизни и крови шехидов, которых мы всегда вспоминаем с благодарностью, получившие широкий размах созидательные работы и жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придают нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение и символическое значение"

— Ильхам Алиев

Президент также поздравил соотечественников, живущих за пределами Азербайджана, - несмотря на это, их сердца полны любви к родине, и весну они встречают вместе.

Он также пожелал каждой семье радости, достатка и благополучия.