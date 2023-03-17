Али Асадов и спикер Нацсобрания Дагестана встретились в Баку

Председатель Народного собрания Дагестана и председатель правительства Азербайджана провели встречу в Баку.
Помимо Заура Искендерова и Али Асадова, в ней участвовал и посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.
О чем говорили на переговорах
Как рассказали в пресс-службе НС РД, политики обсудили развитие социально-экономического взаимодействия между Азербайджаном и Дагестаном.
Участники определили основные треки сотрудничества по следующим направлениям:
- развитие МТК "Север-Юг",
- сельское хозяйство,
- промышленное производство,
- туризм,
- культура,
- спорт.
Сотрудничество между Дагестаном и Азербайджаном
Искендеров выразил благодарность Асадову за содействие, оказанное при открытии авиарейса между Баку и Махачкалой, а также при запуске таможенного пункта пропуска "Ханоба" на границе между РФ и АР.
"Республика Дагестан как составная часть Российской Федерации уделяет большое внимание сотрудничеству с Азербайджанской Республикой. Для дагестанцев добрососедские и братские связи с многонациональным азербайджанским народом представляют особую значимость"
— Заур Аскендеров
Али Асадов, уточнили в НС РД, предложил интенсифицировать работу во всех перечисленных областях.
Визит Искендерова - импульс для развития сотрудничества
В Кабмине Азербайджана уточнили, что в ходе переговоров была озвучена уверенность, что визит спикера НС РД в Баку станет импульсом для дальнейшего развития полезного для обоих сторон сотрудничества, в том числе - поможет совершенствовать взаимодействие, которое ведут между собой законодательные органы.
Кроме того, участники встречи дали позитивную оценку текущему уровню развития отношений между АР и РД. Они также поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества.