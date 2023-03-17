Али Асадов и спикер Нацсобрания Дагестана встретились в Баку

Опубликовано: 21:48, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Национального собрания Дагестана

Премьер-министр Азербайджана и председатель Нацсобрания Дагестана провели переговоры в Баку. Они обсудили развитие сотрудничества, высоко оценили уровень взаимодействия между российским регионом и Азербайджаном.

Председатель Народного собрания Дагестана и председатель правительства Азербайджана провели встречу в Баку.

Помимо Заура Искендерова и Али Асадова, в ней участвовал и посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

О чем говорили на переговорах

Как рассказали в пресс-службе НС РД, политики обсудили развитие социально-экономического взаимодействия между Азербайджаном и Дагестаном.

Участники определили основные треки сотрудничества по следующим направлениям:

развитие МТК "Север-Юг",

сельское хозяйство,

промышленное производство,

туризм,

культура,

спорт.

Сотрудничество между Дагестаном и Азербайджаном

Искендеров выразил благодарность Асадову за содействие, оказанное при открытии авиарейса между Баку и Махачкалой, а также при запуске таможенного пункта пропуска "Ханоба" на границе между РФ и АР.

"Республика Дагестан как составная часть Российской Федерации уделяет большое внимание сотрудничеству с Азербайджанской Республикой. Для дагестанцев добрососедские и братские связи с многонациональным азербайджанским народом представляют особую значимость"

— Заур Аскендеров

Али Асадов, уточнили в НС РД, предложил интенсифицировать работу во всех перечисленных областях.

Визит Искендерова - импульс для развития сотрудничества

В Кабмине Азербайджана уточнили, что в ходе переговоров была озвучена уверенность, что визит спикера НС РД в Баку станет импульсом для дальнейшего развития полезного для обоих сторон сотрудничества, в том числе - поможет совершенствовать взаимодействие, которое ведут между собой законодательные органы.

Кроме того, участники встречи дали позитивную оценку текущему уровню развития отношений между АР и РД. Они также поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества.