Арабские инвесторы собрались на бизнес-форум в Грузии

Опубликовано: 18:59, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минэкономики Грузии

Бизнес-форум с участием предпринимателей ОАЭ проходит в Тбилиси. Глава Минэкономики Грузии, выступая на нем, выразил надежду на увеличение объема инвестиций из Эмиратов.

Бизнес-форум между потенциальными арабскими инвесторами и грузинскими предпринимателями проходит сегодня в Тбилиси, сообщает Минэкономики Грузии.

В ведомстве уточнили, что интересы бизнесменов из ОАЭ лежат прежде всего в таких областях, как сельское хозяйство, логистика, розничная торговля и так далее.

В ходе форума министр экономики Грузии сообщил, что общий объем инвестиций из ОАЭ в Грузию с 2003 года достиг $1,1 млрд.

"Я уверен, что в будущем инвестиционный потенциал Грузии еще больше увеличится, и мы увидим больше инвестиций из ОАЭ"

— Леван Давиташвили

Чиновник надеется на инвестиции от Эмиратов также в недвижимость, транспортную сферу, инфраструктурные проекты и развитие производства, а также на развитие экономического сотрудничества в сфере туризма.

Глава Минэкономики напомнил, что до конца года запланирован визит президента Эмиратов в Тбилиси. Он уверен, что приезд Мохаммеда бин Зайда аль-Нахайяна послужит еще одним стимулом, который поможет бизнесменам обеих стран развивать экономические связи.

Переговоры министров Грузии и ОАЭ

Сегодня в Тбилиси прошла встреча глав экономических ведомств обеих стран.

Леван Давиташвили встретился с госминистром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль-Зейуди. Стороны согласились, что Соглашение о свободной торговле, которое планируется подписать в перспективе, сыграет важную роль в развитии экономического сотрудничества. Предполагается, что документ коснется таких сфер, как торговля товарами и услугами, цифровая торговля, таможня, инвестиции и так далее.

Соглашение о свободной торговле Грузии и ОАЭ

Ранее сообщалось, что сегодня стороны должны завершить третий и заключительный раунд переговоров по Соглашению.

По его итогам будет определена дата, к которой страны должны разработать окончательный текст документа.