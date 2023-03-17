Арабские инвесторы собрались на бизнес-форум в Грузии

Бизнес-форум между потенциальными арабскими инвесторами и грузинскими предпринимателями проходит сегодня в Тбилиси, сообщает Минэкономики Грузии.
В ведомстве уточнили, что интересы бизнесменов из ОАЭ лежат прежде всего в таких областях, как сельское хозяйство, логистика, розничная торговля и так далее.
В ходе форума министр экономики Грузии сообщил, что общий объем инвестиций из ОАЭ в Грузию с 2003 года достиг $1,1 млрд.
"Я уверен, что в будущем инвестиционный потенциал Грузии еще больше увеличится, и мы увидим больше инвестиций из ОАЭ"
— Леван Давиташвили
Чиновник надеется на инвестиции от Эмиратов также в недвижимость, транспортную сферу, инфраструктурные проекты и развитие производства, а также на развитие экономического сотрудничества в сфере туризма.
Глава Минэкономики напомнил, что до конца года запланирован визит президента Эмиратов в Тбилиси. Он уверен, что приезд Мохаммеда бин Зайда аль-Нахайяна послужит еще одним стимулом, который поможет бизнесменам обеих стран развивать экономические связи.
Переговоры министров Грузии и ОАЭ
Сегодня в Тбилиси прошла встреча глав экономических ведомств обеих стран.
Леван Давиташвили встретился с госминистром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль-Зейуди. Стороны согласились, что Соглашение о свободной торговле, которое планируется подписать в перспективе, сыграет важную роль в развитии экономического сотрудничества. Предполагается, что документ коснется таких сфер, как торговля товарами и услугами, цифровая торговля, таможня, инвестиции и так далее.
Соглашение о свободной торговле Грузии и ОАЭ
Ранее сообщалось, что сегодня стороны должны завершить третий и заключительный раунд переговоров по Соглашению.
По его итогам будет определена дата, к которой страны должны разработать окончательный текст документа.