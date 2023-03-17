Турция решила дать "добро" на вступление Финляндии в НАТО

Опубликовано: 18:17, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова/ "Вестник Кавказа"

Парламент Турции сегодня начал процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО. Такое решение было принято после встречи президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с финским коллегой Саули Ниинисте.

Власти Турции все же решили не препятствовать вступлению Финляндии в НАТО – такое решение было принято на встрече двух глав государств, прошедшей сегодня в Анкаре.

Турецкий парламент уже начал процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, сообщил сегодня Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Саули Ниинисте, передает РИА Новости.

"Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс", - заявил турецкий лидер.

Немалое значение сыграло и то, что Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в ЕС, добавил турецкий лидер.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте находится в Турции с визитом. Он начался накануне с посещения района землетрясений на юго-востоке Турции.