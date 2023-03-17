Турция решила дать "добро" на вступление Финляндии в НАТО

Власти Турции все же решили не препятствовать вступлению Финляндии в НАТО – такое решение было принято на встрече двух глав государств, прошедшей сегодня в Анкаре.
Турецкий парламент уже начал процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, сообщил сегодня Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Саули Ниинисте, передает РИА Новости.
"Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс", - заявил турецкий лидер.
Немалое значение сыграло и то, что Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в ЕС, добавил турецкий лидер.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте находится в Турции с визитом. Он начался накануне с посещения района землетрясений на юго-востоке Турции.