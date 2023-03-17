Опубликовано: 11:49, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Расположенный на российско-азербайджанской границе таможенный пост "Ханоба" официально открылся. В торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию участвовали представители России и Азербайджана.

На границе России и Азербайджана прошла торжественная церемония открытия таможенного поста "Ханоба", он был сдан в эксплуатацию после реконструкции.

В мероприятии участвовали замглавы правительства Азербайджана Шахин Мустафаев, зампремьера РФ Алексей Оверчук, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и другие официальные лица.

Напомним, таможенный пост "Ханоба" находится на российско-азербайджанской границе. Реконструкция проводилась с целью снизить нагрузку таможенного поста "Самур" и ликвидировать скапливающиеся на границе двух стран очереди.

Ранее сообщалось, что отреконструированный пост "Ханоба" способен пропускать дополнительно до тысячи большегрузов в сутки.