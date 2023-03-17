Си Цзиньпин приедет в Москву 20 марта

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Визит в Россию Си Цзиньпина состоится 20-22 марта, сообщает Кремль и подтверждает МИД Китая. Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее развитие партнерства двух стран.

Китайские лидер Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Это будет визит дружбы, нацеленный на углубление отношений двух стран.

Сегодня в Кремле официально назвали даты государственного визита председателя КНР и сообщили, что российский и китайский лидеры будут обсуждать "актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

Также будут обсуждаться региональные и международные вопросы.

Главной темой переговоров станет углубление сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене. Запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

Визит Си Цзиньпина подтвердили сегодня и в Пекине. Китайский МИД информирует, что это будет визит дружбы, он укрепит взаимодействие двух стран и станет новым импульсом в отношениях России и Китая. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь рассказал, что предстоящий визит поспособствует "продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем".

Особо подчеркивается, что переговоры не будут нацелены против третьих стран и пройдут на основе принципов неконфронтации.

Ранее в российском МИД заявили, что поездка Си Цзиньпина в Россию весной станет центральным событием в отношениях РФ и КНР в 2023 году.

Напомним, 10 марта Си Цзиньпин в третий раз был переизбран председателем КНР и главой Центрального военного совета Китая.

В конце декабря 2022 года Си Цзиньпин в беседе с Путиным выразил уверенность, что в 2023 году отношения Китая и России ждут новые возможности для развития. Китайский лидер подтверждал готовность к глобальному партнерству с Россией, нацеленность на тесные контакты и наращивание взаимодействия Пекина и Москвы.

Значение визита Си в Москву

Заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Карнеев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул важность визита Си Цзиньпина в Москву для современных российско-китайских отношений и в целом положения России на международной арене в наши дни.



"Значение визита можно будет в деталях оценить после его завершения, но предварительно можно надеяться, что он станет важным событием с точки зрения подтверждения отношений всестороннего стратегического партнерства, которое существует между Россией и Китаем. Эта формула прошла уже испытание временем: у нас нет военно-политического союза, но есть всестороннее стратегическое партнерство ", - сказал он.

Темы для беседы Путина и Си

Востоковед ожидает, что в первую очередь Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе московских переговорах подтвердят стабильность и долговременность стратегического партнерства двух стран.



"Кроме того, наверное, лидеры будут обсуждать состояние двусторонних отношений по всему спектру: торгово-экономические, инвестиционные, культурные связи, а также ситуацию в мире в условиях нынешней турбулентности. Надо сказать, что наши лидеры встречались свыше 30 за прошедшие годы, между ними сформировались товарищеские, доверительные отношения. И новый визит будет развитием этих отношений", - заключил Андрей Карнеев.