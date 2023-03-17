Опубликовано: 10:12, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В феврале Азербайджан перевыполнил сделку ОПЕК+ на 29%. Суточная добыча нефти с конденсатом составила 648 тыс баррелей: 531 тыс баррелей пришлось на нефть, 117 тыс – на конденсат.

Суточная добыча нефти в Азербайджане в феврале текущего года составила 648 тыс баррелей, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

В ведомстве отметили, что из общей суммы на нефтяную добычу пришлось 531 тыс баррелей, а на конденсат - 117 тыс баррелей. При этом следует отметить, что февральская квота Азербайджана по нефтяной добыче в ОПЕКовской сделки составляла 684 тыс баррелей в сутки.

Таким образом, республика выполнила сделку ОПЕК+ на 128,8%.

Напомним, в январе этого года Азербайджан перевыполнил свои обязательства по ОПЕК+ на 32,2%. Тогда общий объем добычи нефти вместе с конденсатом составил 652 тыс баррелей, из них 533 тыс баррелей пришлись на нефть.