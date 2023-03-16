Глава МИД Великобритании прибыл в Тбилиси на встречу с руководством Грузии

Опубликовано: 23:55, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Великобритании начал свой визит в Грузию. В рамках поездки Джеймс Клеверли обсудит вопросы сотрудничества с руководителем грузинского МИД и премьер-министром этой страны.

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прилетел в Тбилиси, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

В рамках поездки он встретится с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Главными темами переговоров станут двустороннее и многостороннее сотрудничество.

В пресс-службе отметили, что Клеверли поговорит с грузинским руководством об экономическом и политическом сотрудничестве, а также о взаимодействии в сфере безопасности.

В преддверии визита в Грузию руководитель британского внешнеполитического ведомства отмечал, что Лондон перечислит Тбилиси 500 тыс фунтов на обеспечение свободных и справедливых выборов президента. Они пройдут

Напомним, очередные президентские выборы в Грузии пройдут в 2024 году.