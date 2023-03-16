Опубликовано: 23:59, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Путин и Алиев обсудили пути обеспечения стабильности на Кавказе и реализацию трехсторонних договоренностей. Также был затронут вопрос развития транспортных и экономических связей. Телефонный разговор лидеров состоялся в четверг вечером.

Президент РФ Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Темой беседы стала безопасность на Южном Кавказе и пути ее обеспечения.

Российский и азербайджанский лидеры говорили о практических шагах, реализация которых поможет обеспечить на Южном Кавказе безопасность и стабильность. Мероприятия обсуждались в ключе трехсторонних договоренностей президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.

Также стороны провели обмен мнениями по вопросам развития в регионе транспортно-логистических и экономических связей, передает сегодня пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно, что на границе двух стран вскоре начнет работать новый таможенный пост, он позволит быстрее транспортировать большегрузы по коридору "Север-Юг".