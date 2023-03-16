Инфантино продолжит руководить ФИФА

Опубликовано: 17:59, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Кадр из трансляции 73-го конгресса ФИФА на сайте организации

Джанни Инфантино, возглавляющий ФИФА в течение последних 7 лет, останется на своем посту до 2027 года. Соответствующее решение было принято на конгрессе организации, состоявшемся 16 марта в Руанде.

Президент ФИФА Джанни Инфантино останется на своем посту минимум до 2027 года, информирует пресс-служба организации.

Швейцарец возглавляет ФИФА уже более 7 лет, с 2016 года. Сегодня он на безальтернативной основе был переизбран на новый четырехлетний срок. Такое решение было принято на 73-м конгрессе организации, прошедшем в Руанде.

Сразу после переизбрания 52-летний функционер подчеркнул, что при нем ФИФА продолжит улучшать правила и регламенты. В частности, он выступил с предложением ввести потолок расходов на трансферы.

Напомним, на днях был принят новый формат проведения чемпионатов мира. В ближайшем мировом первенстве в 2026 году примут участие 48 сборных, а количество игр увеличится до 104.