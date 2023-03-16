Опубликовано: 14:30, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Торжественное мероприятие по случаю дня Большого возвращения в азербайджанское село Талыш состоялось в Тертерском районе. Программа подразумевает размещение в населенном пункте 20 семей и пройдет в два этапа.

В Тертерском районе Азербайджана прошло мероприятие, приуроченное дню Большого возвращения в село Талыш. В нем приняли участие готовящиеся к возвращению семьи, солдаты, ветераны 44-дневной войны, а также общественные деятели.

Село Талыш примет в рамках программы Большого возвращения 20 семей из 90 человек. Данный процесс пройдет в два этапа, на каждом из которых будут возвращаться в свои родные края по 10 семей.

Стоит отметить, что большинство переселенных - люди с тяжелыми условиями для жизни. Различные структуры и органы готовы дать бывшим вынужденным переселенцам работу, которая будет соответствовать их навыкам и квалификации.

Кроме того, участников Большого возвращения трудоустроят в различных госучреждениях, на объектах общепита, в стройкомпаниях и на швейной фабрике. Вся необходимая инфраструктура в виде школ, детсадов, банков, почт, общепита присутствует. Власти заверили, что в ближайшее время процесс переселения будет продолжен.