Запад призывает страны Африки "не дружить" с Россией

Опубликовано: 7:29, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США, Канаде и странам Евросоюза не нравится то, что Африка активно развивает контакты с Россией. Они требуют у стран африканского региона отказаться от таких действий, занимаясь открытым шантажом.

Накануне второго саммита "Россия – Африка" власти США, Канады и Евросоюза требуют у африканских лидеров чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой, рассказал посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

Запад буквально осаждает отдельных лидеров, африканские органы власти и парламенты: западные делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают на континент, чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией, - поведал он, передает РИА Новости.

Так, глава Минфина США Джанет Йеллен в ходе своего африканского турне обсуждала антироссийские санкции во всех странах, угрожая быстро и решительно отреагировать на нарушение антироссийских санкций.

Все эти действия носят характер шантажа, откровенного диктата и угроз. Такие методы уже не находят поддержки в современном мире, считает российский дипломат.

Напомним, второй саммит "Россия – Африка" пройдет в Санкт-Петербурге в июле 2023-го года.