Опубликовано: 22:51, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Лидеры Азербайджана и Турции провели встречу, на которой обсудили азербайджано-турецкие отношения, региональные вопросы и процесс восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном.

Президенты Азербайджанской Республики и Турции сегодня вечером провели переговоры. Беседа прошла в Анкаре, куда Ильхам Алиев прилетел сегодня с визитом.

Армяно-азербайджанская нормализация

Политики на переговорах поделились своими оценками хода азербайджано-армянского урегулирования и процесса переговоров по мирному соглашению, подписание которого обсуждают Баку и Ереван.

Рассматривались и другие вопросы, относящиеся к региональной тематике.

Отношения Баку и Анкары

Еще одной темой встречи стали отношения между странами, которые, как обратили внимание президенты, ведут успешное сотрудничество во всех отраслях.

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели и перспективы политического и торгово-экономического сотрудничества. Обсуждалось ими и развитие взаимодействия в энергетике, обороне и оборонпроме.

Ильхам Алиев в Турции

Азербайджанский президент прилетел в Анкару сегодня вечером. В программе визита - участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств.

Мероприятие состоится завтра, на нем планируется обсудить вопрос действий при чрезвычайных ситуациях. Еще одна тема, которая будет поднята на саммите, - оказание гуманитарной помощи во время природных катаклизмов. По итогам будет подписана Анкарская декларация.

Инициатором форума выступил сам турецкий лидер. Решение об организации саммита было принято после страшного землетрясения 6 февраля, которое только в Турции унесло жизни более 48 тысяч человек.