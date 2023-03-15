Президенты Азербайджанской Республики и Турции сегодня вечером провели переговоры. Беседа прошла в Анкаре, куда Ильхам Алиев прилетел сегодня с визитом.
Армяно-азербайджанская нормализация
Политики на переговорах поделились своими оценками хода азербайджано-армянского урегулирования и процесса переговоров по мирному соглашению, подписание которого обсуждают Баку и Ереван.
Рассматривались и другие вопросы, относящиеся к региональной тематике.
Отношения Баку и Анкары
Еще одной темой встречи стали отношения между странами, которые, как обратили внимание президенты, ведут успешное сотрудничество во всех отраслях.
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели и перспективы политического и торгово-экономического сотрудничества. Обсуждалось ими и развитие взаимодействия в энергетике, обороне и оборонпроме.
Ильхам Алиев в Турции
Азербайджанский президент прилетел в Анкару сегодня вечером. В программе визита - участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств.
Мероприятие состоится завтра, на нем планируется обсудить вопрос действий при чрезвычайных ситуациях. Еще одна тема, которая будет поднята на саммите, - оказание гуманитарной помощи во время природных катаклизмов. По итогам будет подписана Анкарская декларация.
Инициатором форума выступил сам турецкий лидер. Решение об организации саммита было принято после страшного землетрясения 6 февраля, которое только в Турции унесло жизни более 48 тысяч человек.