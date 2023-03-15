Опубликовано: 18:27, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу со стороны подразделений ВС Армении и незаконных вооруженных формирований в Карабахе. Азербайджанская армия предприняла ответные меры.

Вооруженный силы Армении в ночь на 15 марта обстреляли позиции азербайджанской армии в Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, с 00:10 по 02:30 по местному времени обстрелу подверглись позиции, расположенные в селах Юхары Айрым Кельбаджарского и Астаф Дашкесанского районов Азербайджана.

Также армянские вооруженные формирования, незаконного находящиеся на территории Азербайджана в зоне ответственности миротворцев РФ, обстреляли позиции в Ходжавендском и Ходжалинском районах.

Подчеркивается, что военные армии Азербайджана предприняли ответные меры против подразделений ВС Армении и НВФ.

Ранее МО Азербайджана сообщал, что армянские военные и боевики подвергли обстрелу азербайджанские районы 13 и 14 марта, после чего азербайджанская сторона была вынуждена открыть ответный огонь.