Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку

Глав МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, предметом которых стала зерновая сделка.
«В ходе встречи обсуждались стамбульское соглашение по зерну и двусторонние отношения», - сообщает пресс-служба МИД Турции.
Зерновая сделка должна быть продлена на 120 дней
Ранее в среду глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что цель проходящих в настоящее время переговоров – продление соглашения по зерну на 120 дней.
Российская сторона в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений решила продлить соглашение только на 60 дней.
«Наши друзья провели переговоры с российской и украинской сторонами переговоры на техническом уровне, а мы на уровне министров продолжаем встречи»
– сообщил он.
Акар отметил, что в рамках действия сделки по сегодняшний день поставлено более 24 млн т зерна.
Глава Минобороны Турции отметил также, что сделка представляет крайнюю важность как для регионального, так и международного мира. благодаря ей удалось стабилизировать цены, отметил Акар.
«Важно продолжить ее, поэтому мы вместо продления на 60 дней ведем переговоры о продлении на 120 дней»
– представил позицию турецкой стороны Акар.