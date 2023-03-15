Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку

Опубликовано: 16:26, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министры иностранных дел Турции и РФ провели переговоры вокруг зернового соглашения. Турция намерена продлить сделку на 120 дней.

Глав МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, предметом которых стала зерновая сделка.

«В ходе встречи обсуждались стамбульское соглашение по зерну и двусторонние отношения», - сообщает пресс-служба МИД Турции.

Зерновая сделка должна быть продлена на 120 дней

Ранее в среду глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что цель проходящих в настоящее время переговоров – продление соглашения по зерну на 120 дней.

Российская сторона в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений решила продлить соглашение только на 60 дней.

«Наши друзья провели переговоры с российской и украинской сторонами переговоры на техническом уровне, а мы на уровне министров продолжаем встречи»

– сообщил он.

Акар отметил, что в рамках действия сделки по сегодняшний день поставлено более 24 млн т зерна.

Глава Минобороны Турции отметил также, что сделка представляет крайнюю важность как для регионального, так и международного мира. благодаря ей удалось стабилизировать цены, отметил Акар.

«Важно продолжить ее, поэтому мы вместо продления на 60 дней ведем переговоры о продлении на 120 дней»

– представил позицию турецкой стороны Акар.