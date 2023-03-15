СМИ: заявку Финляндии в НАТО могут ратифицировать до выборов в Турции

Опубликовано: 13:50, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парламент Турции собирается ратифицировать финскую заявку на вступление в НАТО до выборов, которые пройдут в мае 2023 года. В Анкаре по-прежнему считают, что Финляндия уже готова стать членом альянса, так как она выполняет условия меморандума.

Парламент Турции должен ратифицировать заявку Финляндии на присоединение к НАТО до проведения выборов в стране. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. По их данным, заявка Хельсинки на членство в Североатлантическом альянсе будет рассмотрена отдельно от Стокгольма, передает Reuters.

Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться во время поездки президента этой страны Саули Ниинисте в Турцию. Визит запланирован на 16-17 марта.

Напомним, всеобщие выборы в Турции пройдут в середине мая. Изначально они должны были состояться в июне, однако на прошлой неделе президент страны подписал указ, согласно которому они состоятся почти на месяц раньше. Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что перенос выборов обусловлен "сезонными условиями".

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО весной прошлого года. К настоящему времени заявку двух северных стран не одобрили лишь Турция и Венгрия. В Турции полагают, что к присоединению к НАТО ближе находится Финляндия, а не Швеция. В Анкаре отмечают, что Хельсинки выполняют условия меморандума, а Стокгольм к вступлению в альянс по-прежнему не готов.