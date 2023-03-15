Опубликовано: 10:55, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Токаев, Жапаров и Мирзиеев отправляются в Анкару на внеочередной саммит Организации тюркских государств. Также во встрече примет участие Ильхам Алиев. Тема мероприятия будет связана с недавними землетрясениями в Турции и гуманитарной помощью.

В турецкой столице завтра пройдет внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ), его посвятят вопросу стихийных бедствий, ЧС и гуманитарной помощи. Участниками мероприятия станут лидеры Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рабочий визит в Анкару 16 марта совершат президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Визиты подтверждены соответствующими пресс-службами глав центральноазиатских государств.

Также в Турцию на внеочередной саммит ОТГ прибудет азербайджанский лидер Ильхам Алиев и глава Турецкой республики Северного Кипра, признанной турецким правительством. Азербайджан оказал братской Турции беспрецендетную помощь в борьбе с последствиями недавнего бедствия.

Предстоящий саммит, темой которого станет «Управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь», позволит участникам обсудить вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями, такими, как февральские землетрясения. Также запланированы двусторонние встречи лидеров стран-участниц ОТГ.

Напомним, ОТГ включает Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Наблюдатели организации - Туркменистан и Венгрия.

Центральной темой встречи станет катастрофическая ситуация в Турции после мощнейших землетрясений в феврале, унесших жизни 48,5 тыс человек. Пострадали десять провинций, разрушены города, афтершоки не утихают по сей день.