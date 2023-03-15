Китай, Россия и Иран проведут морские учения в Оманском заливе

Опубликовано: 10:48, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в акватории Оманского залива начинаются совместные морские учения сил Китая, России и Ирана. Учения продлятся до 19 марта. Трехстороннее военное сотрудничество находится на беспрецедентно высоком уровне.

Минобороны Китая сообщило о том, что сегодня в акватории Оманского залива стартуют совместные морские учения сил Китая, России и Ирана под названием «Узы безопасности – 2023». Учения продлятся до 19 марта.

Перспективы военного развития военного сотрудничества России и Ирана

В настоящее время Россия и Иран продолжают и развивают сотрудничество в военно-технической сфере. В частности, были заключены новые контакты на поставку разных вооружений, техники и изделий. Одним из наиболее интересных стал заказ на современные истребители Су-35 и Су-30.

Для иранской стороны реализация договора положительно скажется на состоянии и возможностях иранских ВВС. Российская сторона заинтересована в поставках потому, что этот заказ продемонстрирует, что многофункциональный истребитель Су-35 интересен иностранным заказчикам даже не смотря на санкционное давление Запада.

Военное сотрудничество России и Китая

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу констатировал о том, что российско-китайское военное сотрудничество в настоящее время находится на беспрецедентно высоком уровне и стало «одним из основных факторов сдерживания агрессивной деятельности США и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Также глава российского оборонного ведомства отметил, что Китай выступал традиционным соорганизатором конкурсов Армейских международных игр, а также о ежегодных воздушных и морских патрулированиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе и первом на территории Китая российско-китайском оперативно-стратегическом учении «Сибу/ Взаимодействие».

Учения принесут пользу всем трем странам



Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что все три страны в равной степени заинтересованы в том, чтобы во взаимодействии отрабатывать сценарии возможных боевых действий на море и делиться опытом.



"Китай и Иран – дружественные государства для России, наши партнеры. Обмен с ними опытом проведения учений, обмен с ними знаниями о кораблевождении, боевых действиях на море, спасении экипажей, терпящих бедствие, поиска подводных лодок, проведении систем борьбы с летательными аппаратами – это все очень полезно. Отработка единых сигналов и единых стандартов маневров кораблей является интересной для всех участников учений", - сказал он.



Зачем России учения в Аравийском море?



Военный обозреватель обратил внимание, что российская армия заинтересована в военных учениях в отдаленных от РФ акваториях. "Дело в том, что корабли должны ходить по всему мировому океану, и потому для нас такие учения интересны. Когда моряки изучают неизвестный потенциальный театр военных действий, то есть любую незнакомую им территорию, они получают ценный опыт. Навигационные огни, маяки, ориентиры, которые там есть – все это входит в совершенствование боевого, профессионального мастерства наших моряков", - сообщил Виктор Литовкин.



"Российские корабли ходят в Индийском океане. Спрашивается, что там интересного для российской армии в Индийском океане? Во-первых, там пролегают международные торговые пути, и необходима охрана этих международных торговых путей от тех же сомалийских пиратов или от других преступников. Также в этом океане особые природные и погодные условия, а моряки во всех условиях должны уметь действовать. Поэтому вместе с партнерами Россия проводит учения всюду, где это возможно", - заключил эксперт.