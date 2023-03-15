27 человек в Иране погибли при празднованиях Новруза-2023

Опубликовано: 9:34, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году в Иране уже погибли 27 человек при праздновании Новруза. При этом весенний праздник еще впереди, он наступит в ночь с 20 на 21 марта. Люди умирают и получают ранения, прыгая через костры и используя пиротехнику.

В Иране сообщают о жертвах празднования Новруза - погибли уже 27 человек, причина в неаккуратном следовании древним традициям, связанным с огнем.

В Иране, как и в Азербайджане, за четыре недели до Новруза начинаются праздничные мероприятия. Традиция предполагает разведение костров, прыжки через них, зажжение свечей. Иранское население также использует разнообразную пиротехнику в предпраздничные вторники и недели. Неосторожное обращение ведет к ранениям и смертям. В Иране на Новруз практически ежегодно гибнут люди, причем не только от огня.

С 20 февраля по 15 марта в Иране в ходе празднований погибли уже 27 человек. Число пострадавших намного выше и составляет 4 095 человек. Чаще всего сообщается о травмах глаз - 1 357 случаев, ожоги различной степени тяжести получили 867 иранцев. Госпитализация потребовалась 287 гражданам, из них 222 человека лишились конечностей, а 25 находятся в тяжелом состоянии в реанимации, огласил в среду данные председатель Организации по ЧП Ирана Джафар Миадфар.

Больше всего пострадавших насчитывается в провинции Тегеран.

Весеннее равноденствие в 2023 году наступит в 01.24 21 марта. Приход весны широко отмечается во многих странах и считается началом нового года.