Ставропольскую минералку и сыр будут продавать в Иране

Опубликовано: 16:59, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тегеране будет открыт шоу-рум продуктов со Ставрополья. Жители Ирана смогут попробовать сыры, минеральные воды и сладости с Северного Кавказа.

В столице Ирана начнет работать выставочная площадка продукции, произведенной в Ставропольском крае.

Первые образцы товаров уже поступили в Тегеран. В ассортимент входят ставропольские минеральные воды, газированные напитки, сладости, макароны, сыры и молочные коктейли. Площадка будет открыта при содействии представителя Торгово-промышленной палаты Ставрополья.

В 2023 году торговый дом Ставрополья может появиться в иранской столице, сообщили в краевом Минэкономразвития.

Регион переориентировал внешнюю торговлю с недружественных стран на Восток. В 2022 году было проведено семь бизнес-миссий в Иран, Азербайджан, Грузию, Кыргызстан, Армению, Монголию и Египет. Заинтересованные бизнесмены приезжали в Ставропольский край из Ирана, Турции, Казахстана, желая лучше познакомиться с местной продукцией и оценить инвестиционные условия. На этой неделе в Ставрополе состоится международный форум по вопросу импортозамещения.

В регионе работает порядка 10 заводов, выпускающих воду и газированные напитки. На Ставрополье также находится город, носящий название Минводы и являющийся популярной здравницей. В мае на курорте пройдет Кавказская инвествыставка, призванная помочь развитию СКФО.