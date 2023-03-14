Кремль: отношения России и США достигли низшей точки

Опубликовано: 14:00, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Песков сообщил, что отношения России и США сводятся сейчас к техническим, на высшем уровне контактов нет, отношения находятся в низшей точке. Инициатив по поводу встреч, в том числе и с Трампом, не поступало.

Отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке, так их охарактеризовал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На высшем уровне сейчас в целом никаких контактов с США нет, сказал он. Между двумя странами остаются технические каналы для общения. "Как таковые отношения, конечно, находятся в своей низшей точке", - заявил представитель Кремля.

Москва не получала предложений по встрече российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа, отметил Песков.

Сам Трамп ранее сообщил, что если он выиграет на президентских выборах, от итогов его встречи с Путиным "в значительной степени зависеть" размер будущей помощи Украине.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Выдвинуть свои кандидатуры намерены действующий президент Джо Байден, республиканцы Дональд Трамп и Перри Джонсон, демократы Марианн Уильямсон и племянник экс-президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший

Россия и США имели более насыщенное общение, когда Трамп был во главе, однако и тогда отношения двух стран были не без проблем, заметил представитель Кремля.