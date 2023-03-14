Пашинян: ОДКБ выходит из Армении

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении заявил о выходе ОДКБ из Армении. По словам Никола Пашиняна, это вызывает беспокойство в Ереване. Политик также прокомментировал отказ от квоты на пост замгенсека организации.

Никол Пашинян сегодня на пресс-конференции фактически анонсировал выход Армении из ОДКБ.

Он напомнил, что в прошлом году генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе визита в Армению заявил об обеспокоенности в связи с возможным выходом Еревана из организации. Армянский премьер, по его же словам, тогда назвал это беспокойство неуместным, предупредив о существовании другой обеспокоенности - о выходе ОДКБ из Армении.

"Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении. И это нас беспокоит"

— Никол Пашинян

Глава правительства также прокомментировал отказ Армении от квоты на пост замгенсека ОДКБ. Пашинян уточнил, что армянская сторона даст согласие на назначение своего представителя в руководство организации, если получит гарантии того, что это будет содействовать упрочению ее безопасности. В противном случае, заявил премьер, власти дадут армянскому народу неверный посыл.

Пашинян предложил отправить международную миссию в Карабах

Премьер-министр также выразил мнение о необходимости присутствия международной миссии в Лачинском коридоре и Карабахе.

Он беспочвенно обвинил Азербайджан в нагнетании напряженности и агрессии. На основании этих обвинений Пашинян заявил о якобы угрозе эскалации в зоне временной дислокации российских миротворцев и на границе Азербайджана и Армении.

По его словам, именно поэтому Армения позвала европейских наблюдателей - мировое сообщество должно быть в курсе ситуации. Более того, армянский премьер убежден, что международная наблюдательная миссия должна отправиться в Карабахский регион и в Лачинский коридор, расположенные в Азербайджане.

Армения идет в НАТО

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что власти Армении готовятся к переходу из евразийских в евроатлантические военные структуры.

Сайт премьер-министра Армении

"Ереван берет курс на выход из ОДКБ – именно эту политику сейчас проводит Пашинян – с целью начать процесс интеграции в ЕС и структуры НАТО. Пашиняну прямо поставлена задача выйти и из Евразийского союза, и из ОДКБ, так что он ее выполняет. Одновременно он продолжает договариваться с Брюсселем и прежде всего Парижем о том, как они будут заменять Россию в Армении. Армения движется к выходу из ОДКБ, и в среднесрочной перспективе это весьма вероятно", - прогнозирует Дмитрий Солонников.

Что станет с Арменией без ОДКБ?

Политолог обратил внимание, что разрыв с ОДКБ и отказ от российского военного присутствия негативно повлияет на безопасность Армении. "Если там не будет находиться российская военная база и не будет гарантий безопасности признанной территории Армении со стороны стран-участниц ОДКБ, то провокации, которые Ереван периодически организует с сопредельными государствами, могут привести к полноценным военным действиям, в рамках которых Армения окажется попросту беззащитной", - пояснил он.

"Никакой контингент НАТО, никакая Франция поддержать Армению не смогут. Поэтому работа над выходом из ОДКБ закончится для республики печально. Однако для Пашиняна это неважно: он выполняет политический заказ, поставленный ему из-за рубежа. Его функцией является выполнение приказов из Парижа и Вашингтона, а не защита национальных интересов и безопасности армянского народа. Поэтому, пока он у власти, он будет идти по заданной извне траектории", - заключил Дмитрий Солонников.