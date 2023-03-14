Суточная заболеваемость ковидом в России пошла на спад

Опубликовано: 12:10, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коронавирус в России резко пошел на спад – за минувшие сутки было выявлено всего 9,5 тысяч заболевших, что стало рекордом с 7 февраля. Очевидно, даже колебания погоды перестают восприниматься болезнью, а у россиян формируется стойкий иммунитет к ней.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 9 526 россиян, и это – новый минимум после 7 февраля, когда болезнь поразила лишь 7 615 наших сограждан. Днем ранее в стране были зарегистрированы 10 268 случаев заражения и 34 смерти, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Центр России не желает болеть

В российской столице за сутки ковид обнаружен у 1 411 человек, это лишь немногим больше, чем в Санкт-Петербурге, где отмечено 1 137 новых случаев болезни. В Московской области всего 60 новых инфицированных. На Кубани положительный тест сдали 199 жителей, на Ставрополье таковых еще меньше – 136 человек, в Крыму почти как в Подмосковье – 59 новых заболевших.

Болезнь отступает и на Кавказе

Резко снизилось число новых заболевших в республиках Северного Кавказа: так, в Дагестане за сутки заболели лишь трое человек, в Кабардино-Балкарии зафиксировано 22 новых случая болезни. В Адыгее тоже только трое заболевших, в Карачаево-Черкесии - 9 заразившихся, в Северной Осетии новых заболевших нет вовсе, в Ингушетии коронавирус подтвержден лишь у одного человека. Три случая заражения коронавирусом обнаружили за сутки и в Чечне.

Сколько переболело за пандемию

В России с начала пандемии болезнь перенесли 22 442 887 человек. Справились с заболеванием 12 406 человек за сутки, всего - 21 792 012 человека. На лечение в российские больницы за 24 часа направлены 1 840 заболевших. Умерли за сутки 44 пациента, всего коронавирус за время пандемии унес 396 664 жизней.

За последнюю неделю на территории России зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, и это на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе: преобладающими остаются варианты штамма "омикрон".

Как обстоит с гриппом и ОРВИ

В начале марта заболеваемость коронавирусом в России снова резко пошла вверх, усмирить ее не смогли даже "длинные" выходные, которые, вопреки ожиданиям, не помогли медикам в борьбе с болезнью. А вот сведения за последнюю неделю внушают осторожный оптимизм: В течении нее снизилась заболеваемость не только коронавирусом, но и гриппом и ОРВИ – она упала на 19%, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев болезней. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.