Китай открывает границы для туристов

Опубликовано: 8:27, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже с 15 марта Китай возобновит выдачу виз для желающих посетить страну с любыми, в том числе туристическими целями, сообщили в консульском департаменте МИД страны.

Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении консульского департамента МИД КНР.

Выдача виз возобновится для дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами, - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте консульского департамента МИД КНР в соцсети WeChat, передает РИА Новости.

Кому можно съездить в Китай

Кроме того, власти Китая разрешают въезд в страну по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года, заграничные учреждения, занимающиеся выдачей виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай, а приграничные учреждения возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз.

Также будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров и безвизовый режим для туристических групп из стран АСЕАН.

Как слетать в Пекин и Урумчи

С этой целью российская авиакомпания S7 Airlines с 27 мая возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска. Самолеты компании будут летать в Пекин и Урумчи. Пока рейсы между Новосибирском и Урумчи будут выполняться один раз в неделю, расписание обеспечивает удобные стыковки в Новосибирске и Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города маршрутной сети компании.