Армения снова обстреляла Азербайджан

Опубликовано: 23:59, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской прессы о том, что якобы азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции - в действительности огонь был начат в ответ на обстрелы со стороны ВС РА.

В Минобороны Азербайджана прокомментировали публикации в армянской прессе о "обстреле", который якобы совершили азербайджанские военные по армянским позициям в направлении Юхары Шорджа (Басаркечарский район).

В ведомстве пояснили, что ВС Армении изначально стали обстреливать позиции армии Азербайджана. Поэтому азербайджанская сторона была вынуждена открыть ответный огонь.

В министерстве заверили, что ВС АР и далее при необходимости будут принимать адекватные ответные меры.

Обстрелы 8-9 марта

Напомним, вечером 8 марта и в ночь на 9 марта армянские военные и боевики из НВФ провели в общей сложности 23 обстрела азербайджанских позиций. Под огнем оказались шесть районов и позиции в направлении города Шуша. Стрельба шла в том числе и с территорий, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Тогда в Минобороны АР пояснили, что такими интенсивными обстрелами Ереван пытается спровоцировать азербайджанских военных, чтобы создать у долгосрочной миссии ЕС в Армении превратное представление о ситуации на границе. Еще одна цель армянского руководства - нагнетание напряженности.