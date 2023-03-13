Лавров и Абдоллахиян доверительно поговорили по телефону

Опубликовано: 22:48, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Сергей Лавров по телефону обсудил с Хосейном Амиром Абдоллахияном двусторонние, региональные и международные вопросы. Министры отметили рост товарооборота до рекордного уровня, причем в условиях действующих против обеих стран санкций.

Главы МИД России и Ирана провели телефонные переговоры. Беседа с Сергеем Лавровым состоялась по инициативе Хосейна Амира Абдоллахияна.

О чем говорили министры

Дипломаты обсудили двусторонние темы, обратили внимание на продолжающуюся укрепляться положительную динамику развития сотрудничества между странами, идущего по разным направлениям.

Лавров и Абдоллахиян высоко оценили развитие товарооборота - он достиг рекордных отметок, несмотря на то, что торговля ведется в условиях незаконных односторонних санкций как против России, так и против Ирана.

В ведомстве добавили, что министры провели доверительный обмен мнениями относительно ряда вопросов в регионе и на международном уровне.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров"

— МИД РФ

Разговор президентов

Шестого марта 2023 года состоялась телефонная беседа президентов РФ и ИРИ. В ходе разговора Владимир Путин и Эбрахим Раиси высоко оценили темпы развития двусторонних отношений. Главы государств также поговорили о реализации совместных проектов и договорились о дальнейших контактах.