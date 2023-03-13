Лавров и Абдоллахиян доверительно поговорили по телефону

Главы МИД России и Ирана провели телефонные переговоры. Беседа с Сергеем Лавровым состоялась по инициативе Хосейна Амира Абдоллахияна.
О чем говорили министры
Дипломаты обсудили двусторонние темы, обратили внимание на продолжающуюся укрепляться положительную динамику развития сотрудничества между странами, идущего по разным направлениям.
Лавров и Абдоллахиян высоко оценили развитие товарооборота - он достиг рекордных отметок, несмотря на то, что торговля ведется в условиях незаконных односторонних санкций как против России, так и против Ирана.
В ведомстве добавили, что министры провели доверительный обмен мнениями относительно ряда вопросов в регионе и на международном уровне.
"Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров"
— МИД РФ
Разговор президентов
Шестого марта 2023 года состоялась телефонная беседа президентов РФ и ИРИ. В ходе разговора Владимир Путин и Эбрахим Раиси высоко оценили темпы развития двусторонних отношений. Главы государств также поговорили о реализации совместных проектов и договорились о дальнейших контактах.