Россия готова продлить зерновую сделку лишь на два месяца

Опубликовано: 20:57, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Россия может продлить зерновую сделку, но при нынешних условиях это будет сделано только на два месяца, заявил сегодня заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. РФ не устраивает отсутствие реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта.

Срок действия зерновой сделки может быть продлен российской стороной, но только на 60 дней, заявил сегодня по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, Россия не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - сказал он, передает ТАСС.

Что обсуждали в Женеве

Очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсеком Конференции по торговле и развитию Ребекой Гринспен и главой Управления по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом проходил сегодня, обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей, состоящих из двух взаимоувязанных частей - черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и сырья для удобрений, включая аммиак, и меморандума Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, напомнил заместитель главы МИД РФ.

Кому выгодна зерновая сделка?

Разговор был подробным и откровенным – в ходе консультаций стороны вновь подтвердили, что если коммерческий вывоз украинской продукции ведется стабильными темпами, принося немалую прибыль Киеву, то на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры, а заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают, отметил российский дипломат.

Условия России

Россия будет определять свою позицию в этом вопросе в зависимости от реального, а не формального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта. Это будет включать банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса, заключил замглавы МИД РФ.