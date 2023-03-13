Антироссийские санкции ЕС продлены на полгода

Опубликовано: 18:15, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Совет ЕС на своем заседании сегодня на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205 организаций. Срок их действий истекал 15 марта текущего года, теперь они будут действовать до 15 сентября.

Действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205 организаций продлены на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Изменений в составе санкционных списков не произошло. Ограничительные меры касаются ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Европейские антироссийские индивидуальные санкции впервые были введены в марте 2014 года, с тех пор они регулярно продлеваются на полгода.

Новый, 10-й по счету санкционный пакет против России ЕС опубликовал в своем официальном журнале 25 февраля, теперь под персональными санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций из России.