В Турции назвали сроки реализации газового хаба

Опубликовано: 11:27, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минэнерго Турции анонсировало сроки введения в эксплуатацию газового хаба. В настоящее время идут работы по урегулированию юридической составляющей проекта

Проект газового хаба в Турции будет реализован в течение года, сообщили источники в Минэнерго Турции. Уточняется, что сейчас ведутся работы по урегулированию юридической составляющей.

«Да, действительно, согласно нашим планам, запуск газового центра должен состояться в течение года», - приводит слова собеседника ТАСС.

Напомним, что в начале февраля глава ведомства Фатих Донмез заявил о вступлении работ по строительству газового хаба в Турции в завершающую стадию.

По его словам, первую операцию по торговле планируется реализовать уже в 2023 году.

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что создание газового хаба позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке газа.