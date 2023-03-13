Опубликовано: 8:30, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава правительства Грузии заявил о том, что решение об отзыве законопроекта об «иноагентах» было верным

Решение об отзыве законопроекта об «иноагентах» было наиболее правильным, констатировал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, отозвав законопроекты, власть показала, что не позволит дестабилизировать ситуацию в стране. Также отзыв законопроектов помог показать оппозиции, что ее планы создать в Грузии хаос, известны руководителям страны.

В этой связи Гарибашвили допустил, что за убийствами нескольких студентов на акции могут стоять лидеры радикальной оппозиции.

Ранее аналогичное мнение высказал депутат парламентского большинства Георгий Кахиани.

По его словам, закон об иноагентах нельзя было принимать в текущей ситуации.