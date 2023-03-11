Опубликовано: 15:03, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан и российский "Лукойл" будут вместе работать над повышением эффективности проектов. Об этом стало известно после встречи министра экономики страны с Вагитом Алекперовым.

Глава Минэкономики Узбекистана Шерзод Кудбиев провел в пятницу переговоры с представителями российской корпорации "Лукойл", а также главой комитета по энергополитике Союза промышленников и предпринимателей РФ Вагитом Алекперовым, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении развития двустороннего сотрудничества и усилении мер по повышению эффективности действующих на сегодняшний день проектов.

Также в ходе переговоров был поднят вопрос по обеспечению бесперебойного спроса на газ, появлению необходимой конкурентной среды в энергосекторе, опираясь на международный опыт.