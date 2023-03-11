Опубликовано: 12:10, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Федеральной таможенной службе сообщили о строительстве крупного продуктового хаба "Худат" на территории Азербайджана. Также там появится Российский специальный таможенный орган.

В Азербайджане в рамках строительства крупного продуктового хаба "Худат" появится Российский специальный таможенный орган, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проект по строительству продуктового хаба на территории Азербайджана активно развивается. Там же добавили, что хаб обеспечит Россию сельскохозяйственной продукцией.

При этом в ФТС заявили о планах по возведению специального таможенного органа, который будет находиться прямо на терминале. По словам пресс-службы, он позволит осуществлять таможенные операции до прибытия необходимых товаров в Россию.