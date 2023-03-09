Опубликовано: 17:47, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нино Бурджанадзе уверена: тесное сотрудничество Азербайджана и Грузии является важным фактором для стабильности на Южном Кавказе. Вместе странам следует вести работу по усилению региональных организаций, так как ООН недостаточно значима.

Экс-глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе отметила важность тесных взаимоотношений Азербайджана и Грузии и высказалась за укрепление региональных организаций.

Баку и Тбилиси находятся в тесном сотрудничестве, оно имеет значение не только для двух стран, но важно и для стабильности в регионе, заявила во время панельного заседания в рамках X Глобального Бакинского форума Бурджанадзе.

По ее мнению, есть необходимость в усилении региональных организаций ввиду недостаточной значимости ООН. Она считает, что следует заняться поиском новых эффективных механизмов, использовать многостороннее сотрудничество, прибегать к помощи региональных организаций.

Для того, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются страны, необходимо усилить региональные организации, заявила политик.

Тема юбилейного форума, стартовавшего сегодня в азербайджанской столице - "Мир сегодня: вызовы и надежды". Мероприятие продлится до 11 марта.