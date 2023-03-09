В ожидании весны цены на газ в Европе упали ниже $450

Опубликовано: 14:32, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня днем на торгах по индексу TTF крупнейшего в Европе голландского хаба цены на газ в Европе опустились ниже психологической отметки в $450 за тысячу кубометров, однако это не означает, что ЕС преодолел энергетический кризис.

Фьючерсные торги по газу для стран Евросоюза по индексу TTF крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах сегодня стартовали с падения цены голубого топлива на 3,2%, до $437,3 за тысячу кубометров, преодолев психологический барьер в $450 впервые с 27 июля 2021 года.

Казалось бы, энергетический кризис преодолен, и можно строить оптимистичные планы на будущее. Но не все так просто, утверждает обозреватель обозреватель издания Project Syndicate Эдоардо Кампанелла, передает РИА Новости.

Европа останется в состоянии энергетического кризиса, которое продлится как минимум до 2024 года, и в первую очередь - из-за вероятного отказа от любых энергоносителей из России, пишет автор, поясняя: пока кризис не был слишком жестким благодаря мягкой зиме, за счет которой удалось сэкономить на энергоносителях. Но так будет не всегда, и любые погодные катаклизмы сразу отразятся на промышленности, сильнее всего это почувствует химическая, металлургическая и стекольная промышленность Европы.

Возврат к нормальной погоде отберет у них как минимум 10% потребления. Это допустимо, если будет чем компенсировать такие провалы, и тут Европе придется снова обратиться к российским поставкам, пишет Кампанелла.

"Хотя роль России как поставщика газа в Европу существенно сократилась, ее поставки будут оставаться важными для балансирования спроса и предложения на европейском рынке до тех пор, пока не будут построены новые мощности по регазификации или пока не будут введены в действие альтернативные источники энергии". Заключает автор публикации.