Армения опять обстреляла Азербайджан

Армянские военные снова обстреляли позиции армии Азербайджана, преследуя цель искусственно создать эскалацию в регионе. Такое заявление распространило Минобороны АР.
В общей сложности было совершено с перерывами 23 обстрела. Под пулями оказались азербайджанские позиции на условной границе и в Карабахском экономическом районе.
Обстрелы велись с 21:30 (20:30 мск) вчерашнего вечера и до 04:15 (03:15 мск) с позиций в Истису, а также Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Гюнешли, Азизли Басаркечярского района, и в Чамбаракском направлении.
Какие районы Азербайджана обстреляла Армения
Армянские ВС вели огонь из разнокалиберного оружия по азербайджанским позициям в направлении трех районов:
- Кельбаджарского (населенные пункты Истису, Зейлик, Моллабайрамлы, Еллиджа и Юхары Айрым);
- Дашкесанского (Астаф)
- Гедабекского (Заманлы и Гейямли).
Армянские НВФ из зоны временной ответственности российских миротворцев с перерывами обстреливали позиции ВС АР в нескольких направлениях:
- Ходжавендском;
- Лачинском;
- Ходжалинском;
- в направлении города Шуша.
Азербайджанские подразделения предприняли адекватные ответные меры.
Армения провоцирует Азербайджан
В Баку назвали цель, которую преследует Ереван, устраивая многочисленные обстрелы.
"Систематически подвергая обстрелу наши позиции, вооруженные силы Армении провоцируют нашу армию на ответный огонь, тем самым пытаясь сформировать неправильное мнение у представителей гражданской миссии Европейского союза, действующей на условной границе, предпринимаются попытки искусственного нагнетания напряженности в регионе"
— Минобороны Азербайджана
В ведомстве обратили особое внимание на то, что Ереван полностью несет ответственность за возможные провокации и жертвы.