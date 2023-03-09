Армения опять обстреляла Азербайджан

Опубликовано: 13:09, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские военные и НВФ более 20 раз обстреляли позиции ВС Азербайджана накануне вечером и ночью. Под огнем оказались азербайджанские военные на границе и в Карабахе. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что ответственность за провокации полностью лежит на Армении.

Армянские военные снова обстреляли позиции армии Азербайджана, преследуя цель искусственно создать эскалацию в регионе. Такое заявление распространило Минобороны АР.

В общей сложности было совершено с перерывами 23 обстрела. Под пулями оказались азербайджанские позиции на условной границе и в Карабахском экономическом районе.

Обстрелы велись с 21:30 (20:30 мск) вчерашнего вечера и до 04:15 (03:15 мск) с позиций в Истису, а также Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Гюнешли, Азизли Басаркечярского района, и в Чамбаракском направлении.

Какие районы Азербайджана обстреляла Армения

Армянские ВС вели огонь из разнокалиберного оружия по азербайджанским позициям в направлении трех районов:

Кельбаджарского (населенные пункты Истису, Зейлик, Моллабайрамлы, Еллиджа и Юхары Айрым);

Дашкесанского (Астаф)

Гедабекского (Заманлы и Гейямли).

Армянские НВФ из зоны временной ответственности российских миротворцев с перерывами обстреливали позиции ВС АР в нескольких направлениях:

Ходжавендском;

Лачинском;

Ходжалинском;

в направлении города Шуша.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские подразделения предприняли адекватные ответные меры.

Армения провоцирует Азербайджан

В Баку назвали цель, которую преследует Ереван, устраивая многочисленные обстрелы.

"Систематически подвергая обстрелу наши позиции, вооруженные силы Армении провоцируют нашу армию на ответный огонь, тем самым пытаясь сформировать неправильное мнение у представителей гражданской миссии Европейского союза, действующей на условной границе, предпринимаются попытки искусственного нагнетания напряженности в регионе"

— Минобороны Азербайджана

В ведомстве обратили особое внимание на то, что Ереван полностью несет ответственность за возможные провокации и жертвы.