Баку принимает юбилейный Глобальный форум

Опубликовано: 9:42, 9 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный веб-сайт президента Азербайджанской Республики

Сегодня в столице Азербайджана стартует юбилейный, Десятый Глобальный Бакинский форум, главной темой которого станут вызовы и надежды в современном мире. В работе форума примут участие представители десятков стран, которые обсудят накопившиеся проблемы.

Сегодня в столице Азербайджана начинает работу X Глобальный Бакинский форум, главная тема которого - "Мир сегодня: вызовы и надежды".

В его работе принимают участие высокопоставленные гости из десятков стран мира стран – это действующие и бывшие главы государств и правительств, общественные и политические деятели, ведущие зарубежные эксперты и руководители международных организаций.

В работе юбилейного форума участвуют четыре президента, два премьер-министра, шесть спикеров парламентов и глав отраслевых ведомств, руководители пяти структур ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр, замминистры иностранных дел 23 стран, в целом 360 представителей из 61 страны.

На церемонии открытия форума со специальным обращением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своем выступлении глава государства затронул вопрос восстановления освобожденных регионов страны, подчеркнув, что жизнь армян в Карабахе будет намного лучше, чем в период его оккупации.

За десять лет работы Форум стал крупным международным событием, а его платформа – важным местом обсуждения наиболее актуальных мировых проблем. Он проводится с 2013 года под патронажем президента Азербайджана при организации Международного центра Низами Гянджеви. Участники Форума, который продлится до 11 марта, рассмотрят факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспектив обеспечения мира, установления устойчивости в разделенном мире, его влияния на глобальный мир.

Также ими будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты, угрозы, сотрясающие мир, в том числе вопросы климатической, ядерной и продовольственной безопасности, состоится обмен мнениями о предстоящей работе в постпандемийный период.

В числе основных тем обсуждения - предотвращение миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся мнениями о будущем Европы, рассмотрят источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.