Опубликовано: 19:54, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Недопущение поставок оружия на территорию Азербайджана и борьба с армянскими НВФ - это суверенное право Баку, заявили в МИД Азербайджана. Ранее МИД Франции назвал атаку диверсантов на азербайджанских военных "нападением ВС АР на полицейскую машину".

Борьба с членами армянских НВФ, которые Армения, несмотря на все взятые ей на себя обязательства, так и не вывела из Азербайджана, является суверенным правом Азербайджанской Республики.

Об этом напомнил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя предвзятую и не соответствующую действительности позицию, которую занял МИД Франции.

В Париже ранее назвали провокацию сепаратистов на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу "нападением ВС АР на машину полиции".

Армения обязана вывести свои НВФ из Карабаха

Дипломат напомнил, что к выводу армянских НВФ из Азербайджана Ереван обязывает международное право, трехстороннее заявление по Карабаху, а также 4 резолюции Совбеза ООН, в состав которого входит Франция. При этом, указал Гаджизаде, Париж именует диверсантов "полицией", что служит по сути косвенным оправданием совершаемых ими в Азербайджане провокаций.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нелегальная военная деятельность, в том числе через объездные дороги, недопустима

Представитель МИД Азербайджана обратил внимание Парижа на то, что попытка Еревана продолжать нелегальную военную деятельность через альтернативные пути сообщения, причем ссылаясь на акцию протеста на Лачинской дороге, грубо нарушает международные обязательства, которые ранее взяла на себя Армения.

Азербайджан сделает все для пресечения провокаций

Гаджизаде подчеркнул, что Баку настроен принять все меры, которые потребуются для прекращения провокаций Еревана. Азербайджан будет бороться с армянскими НВФ, а также предотвращать провоз оружия, боеприпасов и мин на свои территории.

Дипломат сделал особый акцент на том, что это суверенное право Азербайджанской Республики.