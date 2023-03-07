Опубликовано: 10:30, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Госдепе США заявили, что Белый дом не собирается выступать в роли посредника в диалоге Баку и Еревана, а также не хотят конкурировать с Москвой в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования.

Мы не конкурируем с Москвой в вопросе мирного соглашения между Баку и Ереваном, сообщил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

По его словам, на сегодняшний день Штаты являются партнерами Азербайджана и Армении, но никак не посредниками в мирном процессе. Он подчеркнул, что Вашингтон не намерен противопоставлять себя остальным предложениям о посредничестве.

"Я думаю, что мы продемонстрировали как на словах, так и на деле характер наших отношений с двумя странами, нашу способность объединить две страны, нашу готовность помочь добиться дополнительного прогресса в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - считает Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что это делается не ради конкуренции с Россией, а для полного урегулирования разногласий в регионе.

В заключение он добавил, что сегодня Вашингтон, а также Баку и Ереван заинтересованы в мире и безопасности на Южном Кавказе.