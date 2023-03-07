Опубликовано: 9:52, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Азербайджане отмечается Йел чершенбеси. Это один из вторников, предшествующих главному праздник года - Новрузу. В этом году Новруз байрам наступит вечером 20 марта.

На 7 марта в этом году приходится Йл чершенбеси - третий илахыр чершенбе, отмечаемый в Азербайджане в ожидании прихода Новруза.

Йел чершенбеси - древний праздник, связанный с ветром. Также его называют Ветреный вторник, Пробуждающийся ветер или, переводя дословно, Вторник ветра. В этот день принято освежать и проветривать дом, очищаться от бед, прыгая через костер, загадывать желания, есть особые сладости, например семени халвасы и сюдлу-плов, и украшать проросшие семени красной лентой.

Пробуждающийся ветер также указывает на то, что пришло время начала сезонных полевых работ.

Всего до праздника весны Новруза отмечается четыре особых вторника, Ветреный - третий из четырех, а значит зима неумолимо отступает, до Новруза остается всего две недели.

Новруз байрам в 2023 году наступит вечером 20 марта. Астрономическая весна придет в 01.24 21 марта, но праздновать ее начало в Азербайджане начнут уже в понедельник, 20 марта.

В Азербайджане Новруз в 2023 году будут отмечать девять дней подряд: праздниками объявлены 20-24 марта, однако за счет выходных дней и переносов, гуляния продлятся дольше недели. Нерабочими по случаю Новруз байрамы объявлены 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта.